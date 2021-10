Belgio, Lukaku: “Segno tanto? Per me è come andare in un negozio di dolci…”

Parla l'attaccante belga

FORZA OFFENSIVA - "Io capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale? Non ho iniziato subito a segnare gol per la nazionale. Mi ci è voluto un po' di tempo. Ma una volta che mi sono ambientato, sapevo che avrei avuto l'opportunità di segnare e che gli altri giocatori mi avrebbero permesso di farlo. Poi anche tutti gli altri hanno iniziato a segnare, non solo io. Hazard, De Bruyne, Mertens. Per questa ragione penso sempre che in attacco abbiamo tanta qualità. Per me ogni volta è come andare in un negozio di dolci. Per questo facciamo sempre gol".