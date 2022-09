Belgio, Roberto Martinez espulso contro il Galles: “Hazard ha detto che devo pagare una cena”

Curioso episodio in Belgio-Galles di Nations League. Protagonista il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez che ha ricevuto un cartellino rosso per aver perso tempo e aver ostacolato la ripresa del gioco dei rivali.

Allo scadere della sfida, con la formazione belga avanti per 2-1 grazie alle reti di De Bruyne e Batshuayi, il commissario tecnico ha trattenuto il pallone per più tempo del dovuto secondo il direttore di gara ricevendo di conseguenza la massima punizione possibile, ovvero l'espulsione.

Una situazione che ha generato una reazione più che composta del CT che dopo la sfida ha commentato: "Credo che al massimo potessi meritare un giallo, ma non l'espulsione. Ad ogni modo il capitano della squadra Eden Hazard mi ha detto che per questa espulsione c'è una regola come una penitenza. Devo pagare una cena alla squadra", ha ironizzato Roberto Martinez come riportato da Voetbalkrant.