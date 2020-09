Bella Juventus, contro il Novara è 5-0. A segno anche Cristiano Ronaldo, esordio per Arthur

Juventus-Novara, si è giocata alle 10.30 l’interessante amichevole dei bianconeri sotto la guida di Andrea Pirlo. Si è trattatp di una sfida vera, la prima gara quasi ufficiale della nuova gestione bianconera. C’era grande attesa per le novità anche di formazione apportate dal neo tecnico. In mezzo al campo ha fatto il suo esordio Arthur, a partita in corso, mentre dal primo minuto presente l’altro neo arrivato McKennie. In avanti bene Cristiano Ronaldo con Kulusevski.

Queste le formazioni delle due squadre ad inizio match:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore. Pirlo

NOVARA (4-3-3): Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Cisco, Gonzalez, Panico. All. Banchieri

Juventus-Novara: il macht vissuto live

Termina la partita con la Vecchia Signora allenata da Andrea Pirlo che ha mostrato un bel calcio. Bene Cuadrado e McKennie. Esordio per Arthur. Ma il primo gol della stagione è sempre del solito Cristiano Ronaldo.

93′ – Dilaga la Juventus, Nicolussi Caviglia fa il 5-0.

91′ – Arriva il poker. Segna Portanova. Juventus-Novara 4-0

84′- Ancora Pjaca. Molto pericoloso il croato

80′ – Ci prova Portanova per la Juventus. Tiro distante dalla porta del Novara.

72′ – Altra pausa per rinfrescarsi. Le due squadre si fermano per il cooling break.

66′ – Arriva anche il 3-0. Questa volta segna Pjaca che ci prova una prima volta e poi insacca sul tap-in.

60′ – Ci prova il Novara: Cisco tira, ma la palla termina a lato.

56′ – Cross al bacio di Douglas Costa, Ramsey segna il 2-0.

50′ – Ci prova Pjaca: tiro deviato

46′ – Riprende la partita. Esordio per Arthur. Tanti cambi: attacco inedito Ramsey, Pjaca e Douglas Costa. C’è anche Buffon per Szczesny.

Secondo tempo

45′ – Termina il primo tempo con la Juventus avanti 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo.

41′ – Dai e vai con McKennie di Cristiano Ronaldo e conclusione del portoghese. Lanni strepitoso para.

34′ – Ci prova anche Rabiot. Palla lontana dallo specchio della porta.

26′ – Si riparte. Bene fin qui Cuadrado e McKennie

24′ – Pausa per riprendere un po’ di energie.

20′ – Combinazione Kulusevski-Cristiano Ronaldo: il portoghese mette dentro l’1-0 per la Juventus.

14′ – Cuadrado, su assist di Kulusevski. Il tiro bloccato in due tempi dal portiere del Novara

12 ‘ – Si scalda anche CR7 che prova due volte

8′ – Primo tiro in porta della Juventus: ci prova McKennie, Blocca Lanni.

5′ – Bello scambio Chiellini-Kulusevski ma lo svedese sbaglia il controllo

1’- Si parte. Il Novara ha il primo possesso

Primo tempo

Inizia la partita!

La Juventus intanto è scesa in campo per il riscaldamento.

