Bellerin, questione di stile e di… sostenibilità: “Non compro più abiti nuovi e cerco di riciclare e scambiare ciò che ho”

Diventato vegano da alcuni anni, Hector Bellerin, difensore dell’Arsenal, si è reso protagonista di diverse iniziative legate al suo stile di vita e alla protezione dell’ambiente. Il calciatore classe 1995 ha da tempo sottolineato l’importanza di vivere facendo attenzione a ciò che ci circonda e nel corso di una bella ed interessante intervista con GQ ha voluto soffermarsi sul suo cambio di pensiero negli ultimi anni.

Bellerini: questione di stile e di… sostenibilità

Diventata un’icona dal punto di vista dello stile, Bellerin si sta mettendo in evidenza sia sul campo che per i suoi outfit fuori dal terreno di gioco. Eppure, rispetto ad un tempo, molte cose sono cambiate: “Lo sviluppo sostenibile è il mio percorso. Sono diventato vegano tre anni fa, il che mi ha reso più consapevole delle decisioni quotidiane come cosa indossare”, ha spiegato il calciatore che ha abbinato allo stile “in cucina” anche quello del vestiario.

“All’inizio è stato difficile. Amo i vestiti, e lo shopping era una parte importante della mia vita. Tuttavia, col passare del tempo ho appreso dell’inquinamento e dei danni che l’industria della moda sta arrecando al pianeta e questo ha causato un enorme conflitto dentro di me. Sto ancora imparando come affrontarlo, come fare acquisti e promuovere ulteriormente i cambiamenti. Se devo dirla tutta, rabbrividisco quando guardo le mie foto di prima“.

“Oggi, per esempio, non compro più vestiti nuovi ma cerco di farlo con quelli di seconda mano. Ripeto, in passato non ero informato come lo sono oggi e ora cerco di riciclare pezzi, rielaborarli e scambiarli”.