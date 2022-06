Bellingham spaventa i tifosi inglesi: malore in Germania-Inghilterra

Il calciatore è stato protagonista di uno strano epiodosio nel finale di gara. Sebbene il match non abbia subito interruzioni, in tanti si sono accorti del suo malore in campo. Entrato dopo appena 14' al posto di Phillips, Bellingham come suo solito ha messo tutto il proprio impegno. Forse anche troppo. Infatti, nel recupero ne ha pagato le conseguenze. Dopo l'ennesimo recupero in fase difensiva, l'inglese, piegatosi sulle ginocchia poco fuori dalla propria area di rigore, non è riuscito a trattenersi e ha vomitato sul rettangolo di gioco.