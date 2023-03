Benatia: “Allegri non corretto con me. Chiede a Chiellini…”

Le parole dell'ex difensore anche in vista di Roma-Juventus.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Medhi Benatia che ha parlato in vista di Roma-Juventus, due sue ex squadre. L'ex difensore si è soffermato sui singoli giocatori delle due formazioni ma non solo.

Su Pogba ha commentato: "Se sta bene è determinante. Mi dispiace che abbia vissuto un anno difficile, ma non sono stupito di rivederlo in bianconero perché quando era a Manchester mi aveva detto che sarebbe voluto tornare alla Juve. Appena sarà al top porterà la squadra in alto".

Su Dybala: "Alla Juve lo amavano tutti, mi dispiace che sia andato via. Non so cosa si sia rotto con la dirigenza, ma era sicuro che sarebbe diventato un idolo per i tifosi della Roma; per come vive il calcio è la piazza perfetta per lui".

Non manca un piccolo sassolino personale verso Massimiliano Allegri: "L'ho sempre rispettato, anche se con me non è stato corretto e ha sbagliato. Chiedete a Chiellini, Barzagli e Bonucci... Ma gli voglio bene lo stesso perché è un buono".