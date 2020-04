Benatia, elogio alla Juventus e stoccata alla Roma: “Gestioni diverse. I giallorossi imparino a tenersi i migliori…”

Grande esperienza in Serie A per Mehdi Benatia. Il difensore marocchino, ora in Qatar, ha parlato in modo piuttosto chiaro del suo passato nel campionato italiano con particolare attenzione alle sue esperienze con la maglia della Juventus e della Roma, senza risparmiare qualche critica al lavoro della dirigenza giallorossa.

Intervistato da Il Tempo, il difensore ha messo a confronto le due società: “La Juventus ripartì con un progetto serio: prese Pogba a zero, Barzagli quasi a scadenza, Bonucci dal Bari. Perché la Roma non ce la fa? In sette anni ha venduto Alisson, Salah, Nainggolan, Pjanic, Marquinhos, Osvaldo, Lamela, Benatia, Gervinho. Credo troppi. Se li avesse tenuti, avrebbe vinto qualcosa. II problema è nella gestione“.

MOTIVAZIONE – Ma Benatia ha rincarato la dose, ma solo per motivare la Roma a fare meglio: “Mi auguro che i dirigenti riescano a fare una grande Roma, che smettano di vendere tutti e imparino a tenersi i migliori, come la Juve, il Real Madrid, il Barcellona: la Roma deve lottare con loro e i tifosi meritano una squadra che li renda orgogliosi”. “Ho vissuto una sola stagione nella Capitale ma rimarrà sempre nel mio cuore”.