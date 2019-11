Benatia, il retroscena: “Vicino a tornare in Italia. Ecco chi mi voleva questa estate…”

Ha lasciato la Serie A e l’Italia meno di un anno fa, ma Medhi Benatia avrebbe potuto fare ritorno nel nostro Paese già questa estate. L’ex difensore della Juventus, al momento in forza all’Al Duhail ha rivelato un interessante retroscena di mercato che risale ai mesi estivi.

Parlando a Tuttosport, il difensore del Marocco ha ammesso: “La Roma mi ha cercato solo quando c’era ancora Massara, poi lui è andato al Milan e a quel punto i rossoneri mi hanno cercato fortemente, mi volevano. Sono stato molto vicino al Milan in estate”, ha detto Benatia che poi ha aggiunto: “Anche Paratici ha parlato con me dopo l’infortunio di Chiellini. Era una buona opportunità per tornare, ma l’Al Duhail non ha voluto che io tornassi. Ho rispettato la decisione e devo dire che sono felice qui”.