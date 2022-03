Benatia: “Non mi aspettavo mancato rinnovo Dybala con la Juve. Non lo vedo in Italia”

Il commento dell'ex difensore bianconero su quello che sarà l'addio della Joya

SORPRESO - "Se mi aspettavo il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus? No, onestamente no. Paulo, per me, è la Juve, negli ultimi anni è sempre stato al centro del progetto come numero 10, goleador e capitano in assenza di Giorgio (Chiellini ndr). E' sempre stato innamorato della Juventus, purtroppo ha avuto alti e bassi con la società e la decisione finale è stata questa. A me dispiace tanto, perché Dybala avrei voluto vederlo ancora qui a Torino", ha detto Benatia. Su quale potrebbe essere la sua prossima destinazione: "Sinceramente Paulo lo vedo solo alla Juve in Italia, non in altri club. Lui ormai è un top player, per questo avrà possibilità di giocare in Spagna, Francia, Germania. Questo è fuori dubbio. Farà bene in qualsiasi squadra, gli auguro di prendere la decisione giusta. E' un vero amico, gli voglio un gran bene".