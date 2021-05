Benatia: “Ritorno Allegri alla Juventus non mi stupisce. Farà benissimo”

L'ex difensore bianconeri sulla Vecchia Signora e il ritorno del mister

Redazione ITASportPress

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus non stupisce Medhi Benatia. Il centrale marocchino ex proprio della Vecchia Signora è stato intervistato da Tuttosport per parlare dei temi caldi dell'ambiente bianconero con la firma annunciata nelle scorse ore del mister livornese. Tra gli argomenti trattatti dal calciatore attualmente in Qatar, anche i suoi vecchi compagni di squadra con il futuro di Chiellini argomento caldo.

A tutto Benatia

"Il ritorno di Allegri alla Juve? Sinceramente non sono stupito. Conosco l’allenatore e la persona, è un appassionato e malato di calcio. Dopo due anni che non lavora avrà una voglia matta di ricominciare e di rimettersi in gioco", ha detto Benatia. "Io mio rapporto con lui? Non ci siamo lasciati benissimo, è vero. Il terzo anno, quando è tornato Bonucci, Allegri non mi ha dato chance, subito mi ha messo fuori. Meritavo di più, però nel calcio sono cose che succedono e sono convinto che Max sia una brava persona. Lui è molto amato all'interno dello spogliatoio, sono sicuro che farà benissimo".

Un pensiero anche gli ex compagni. In primis Pjanic, ceduto al Barcellona nell'affare per Arthur: "Pjanic considera Allegri un padre. Ci sentiamo spesso, Mire ed io, e proprio l’altro giorno l’ho preso in giro dicendogli: 'Mire, ha sentito il tuo papà?'. Allegri è l'allenatore che ha più saputo esaltarne le qualità. Ritorno? Lui ama la Juve e la Juve ama lui. Spero possa tornare in bianconero".

Sul futuro di Chiellini che, col ritorno di Allegri, potrebbe rinnovare un'altra stagione con la Juventus: "Chiellini è fondamentale per questo gruppo: certo che lo voglio in campo con la Juve e gliel'ho anche detto. Parlo da difensore e non da amico, lui resta un maestro. Sono rimasto in contatto anche con Higuain, negli USA sta bene e farà gol anche a 50 anni. Futuro? Ho ricevuto offerte da Dubai, dalla Turchia e dalla Serie A. Ma per ora non ho ancora deciso".