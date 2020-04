Benatia si racconta: “Ad Allegri dissi che non avrei più giocato alla Juventus. Guardiola? Tatticamente il migliore ma nei rapporti personali…”

Nel giorno del suo compleanno, Mehdi Benatia, ex difensore tra le altre anche di Juventus, Roma e Bayern Monaco, ora all’Al Duhail, si racconta ai microfoni di Goal rivelando qualche aneddoto interessante della sua carriera. Non solo Serie A e Juventus, ma anche alcune parole su Pep Guardiola, ora allenatore del Manchester City.

PRESENTE – “Mi sento bene. Mi ritengo fortunato e orgoglioso del percorso fin qui fatto. A causa di questo maledetto coronavirus ho avuto anche un po’ più di tempo per pensare a quanto ho avuto dalla mia carriera. Ma guardo sempre avanti. Mi sento ancora giovane, mi alleno tutti i giorni e sono in forma”. E sull’esperienza in Qatar: “Meglio di quanto pensassi inizialmente, onestamente. Un paese in cui si vive perfettamente, c’è grande tranquillità e rispetto. Per quanto riguarda il calcio, chiaramente, non stiamo parlando del campionato più competitivo al mondo. Ma è in crescita, specialmente in vista dei Mondiali del 2022”. E con Benatia, anche Mandzukic ha scelto la pista qatariota: “Mario è un po’ introverso, ma è sempre un grande professionista. Si trova bene, è una bell’esperienza anche per lui”.

PASSATO BIANCONERO – Spazio anche al recente passato alla Juventus e al rapporto con Massimiliano Allegri: “Allegri è un grande allenatore ed è una grande persona. Non avevo problemi né con lui né con nessun altro. Ma mi ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. In ritiro, negli USA, il mister mi disse che sarei partito titolare con Chiellini. E che Bonucci avrebbe dovuto guadagnarsi il posto. Le cose andavano bene, ma poi mi sono ritrovato a fare 4 panchine senza giocare nemmeno un minuto. Allora, evidentemente, mi aveva preso in giro; ho iniziato a perdere la testa e gli dissi che non avrei mai più giocato alla Juve finché sarebbe stato lui l’allenatore”.

GUARDIOLA – Ma nella carriera di Benatia, anche l’esperienza in Germania, al Bayern Monaco all’epoca allenato da Guardiola: “Tatticamente è il miglior tecnico al mondo, non ne vedo uno più bravo di lui. Però non mi è piaciuto molto nel rapporto con i giocatori, da questo punto di vista non mi ha fatto impazzire”. “Se vedo Guardiola alla Juventus? Può essere sicuramente un profilo giusto, ma secondo me anche Sarri ha un’ottima idea di calcio”.