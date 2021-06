Bendtner dice basta: “Mia carriera da giocatore termina qui. Farò l’allenatore”

L'annuncio dell'ex attaccante con un passato anche alla Juventus

In tanti lo ricordano in Italia per la sua esperienza alla Juventus. In generale, però, NicklasBendtner si è reso protagonista nel corso della sua carriera da calciatore soprattutto per molte vicende extra campo. Dalle nottate al casinò, alla fissazione per le auto o i problemi "di cuore". Adesso, il danese classe 1988 è pronto, forse ad un'altra parentese della sua vita che non lo vedrà più impegnato nel mondo del pallone. Non in quello giocato. L'attaccante, infatti, nel corso della trasmissione/serie tv Bendtner & Philine di Discovery Plus ha annunciato il ritiro.