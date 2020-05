Bendtner: “Ho perso 6 milioni a poker”

In molti ricordano per il suo look e per le sue, poche, apparizioni in maglia Juventus. Nicklas Bendtner si racconta alla televisione danese e lo fa ammettendo un vizio che nel corso della sua vita lo ha portato a perdere anche molti soldi: il gioco d’azzardo.

6 milioni a poker

Non ha problemi a raccontare e ad ammettere quella che per i più è una storia davvero incredibile: “Ho giocato molto a poker nella mia vita. Ho giocato contro molti professionisti da quando avevo 19 anni”, ha iniziato a dire Bendtner. “È difficile quantificare la somma che ho perso fino ad ora, ma credo di poter dire che sia di circa sei milioni di euro”. Ma nonostante l’ingente quanità di soldi persi, l’ex attaccante non crede di avere problemi col gioco d’azzardo anche se una notte le cose si fecero pericolose. “Non direi che ho avuto un problema con il gioco d’azzardo. Sono sempre stato in grado di controllarlo. Ma, una notte a Londra, le cose andarono fuori controllo e sarebbe potuta finire molto male. Da quella sera in poi, ho finito di giocare tanti soldi. Dopo ho giocato solo importi minori, ci siamo riuniti con alcuni amici e abbiamo messo circa 12 sterline ciascuno”.

Marchio Bendtner

Solamente poche settimane fa, il danese era stato molto chiacchierato per il lancio del suo nuovo marchio ‘Lord’. Infatti, Bendtner aveva utilizzato una salopette Louis Vuitton (in collaborazione con Supreme) del valore di 2600 sterline della quale si era parlato ben più rispetto al suo brand. Insomma, non certo una cosa positiva per il classe 1988 che sogna ancora una chiamata da qualche squadra dato che in questo momento è svincolato dopo l’esperienza al Copenhagen conclusasi ufficialmente nel mese di gennaio.