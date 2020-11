Bendtner in tackle: “Al mio primo giorno di Juventus trovai dodici giocatori che fumavano”

L’ex attaccante di Arsenal e Juventus, Nicklas Bendtner, ha rivelato un curioso retroscena risalente al suo primo giorno in bianconero: “Non riuscivo a trovare i miei compagni, avevo cercato ovunque. Poi eccoli, erano in 12 nei bagni: sigaretta e caffè – dichiara l’attaccante danese – , ridevano e scherzavano. Fu una situazione che mi divertì. Potevi trovarti davanti Buffon e Pirlo, ma cosa puoi dire a due così? Questo fatto mi ha anche aperto gli occhi. L’etica che dimostravano in campo e il senso di appartenenza che c’era negli spogliatoi era incredibile – racconta il danese ai microfoni di BBC5 – , quindi nessuno si poteva porre il problema del fumo”. Il centravanti ex Juventus ha vissuto un’esperienza decisamente poco fortunata con i colori bianconeri, collezionando solamente 9 presenze senza mai riuscire ad andare a segno.