Bendtner pubblicizza il suo brand ‘Lord’ e… fa vendere salopette di Louis Vuitton

In Italia, in tanti lo ricordano più per il suo stile che per i suoi gol. Nicklas Bendtner, ex attaccante anche della Juventus, ha intrapreso la carriera di influencer con successo. Nelle scorse l’ex centravanti, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva pubblicizzato il suo brand ‘Lord’, soprannome che gli era stato dato proprio per la sua accuratezza nello stile e nel look. Nel posto social pubblicato, Bendtner si è mostrato in vesti molto curiose. La maglietta da lui griffata, ma soprattutto una salopette Louis Vuitton (in collaborazione con Supreme) del valore di 2600 sterline.

Come riporta il Sun, infatti, giocando proprio sulla sua nomea da Lord, Bendtner ha avuto grande successo o meglio… lo ha avuto la sua salopette. Infatti, il capo d’abbigliamento – nato nel 2017 da una collaborazione tra Louis Vuitton e Supreme -, è andato subito esaurito. L’ex calciatore aveva già collaborato con il noto marchio ma non è chiaro se questa pubblicità sia stata volontaria o meno. Al momento, quindi, la carriera da influencer del danese è stata positiva a metà…