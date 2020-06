Bendtner vuole una Rolls-Royce ma la fidanzata non ci sta: “Sei un pazzo senza cervello “

“Un fuori di testa senza cervello”, sarebbero state queste le parole che Nicklas Bendtner si sarebbe sentito dire dalla fidanzata Philine Roepstorff al momento di averla messa al corrente della sua intenzione di acquistare una Rolls-Royce.

L’ex attaccante anche di Arsenal e Juventus sarebbe stato protagonista di una curiosa diatriba con la compagna a proposito dell’acquisto della costosa vettura. Come scrive il Sun, Bendtner sembrava essere pronto a spendere circa 330 mila euro per l’auto ma la bella Philine si è opposta fermamente. Nel corso di uno show condotto da entrambi in Danimarca, i due avrebbero raccontato il curioso aneddoto. Parole non certo dolci da parte della donna nei confronti del fidanzato: “Si tratta di una macchina che nessuno ha in Danimarca e lui la vuole proprio perché non ce l’ha nessuno. Ma è un pazzo senza cervello”. La risposta di Bendtner è stata piuttosto pacata e rassegnata: “Ho già rinunciato. Non posso dire altro”.

