Benevento, Foggia ammette: “Il presidente voleva Ibrahimovic e Mandzukic. È molto ambizioso…”

Lo aveva detto anche lo stesso Oreste Vigorito, presidente del Benevento, adesso lo conferma con maggiori dettagli anche il direttore sportivo del club. Pasquale Foggia, ex calciatore e adesso ds delle Streghe, ha parlato a TMW nel corso della rubrica A tu per tu entrandonei dettagli del recente mercato della società attualmente prima in classifica in Serie B.

AMBIZIONE – “Il presidente voleva Ibrahimovic e anche Mandzukic, prima che andasse in Qatar. Poi però si fanno i conti con la realtà”, ha detto Foggia che poi ha proseguito: “Ho la fortuna di lavorare con un presidente molto ambizioso, questo permette di lavorare con grande entusiasmo e programmazione. Sono contento dei giocatori che ho, fortissimi e soprattutto uomini eccezionali. I risultati che stiamo ottenendo sono merito di quanto si è creato tra tutte le componenti”.