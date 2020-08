Benevento, Foggia fa le cose in grande: “Glik prova le nostre intenzioni. Gervinho? Sarebbe incredibile…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha fatto il punto sulla campagna acquisti del club in vista della prossima stagione. Dopo la promozione in Serie A, la società del patron Vigorito sogna in grande e sta mettendo insieme una rosa di alto livello.

Foggia: “Glik dimostra valore nostro progetto. Gervinho sarebbe incredibile”

“Siamo contenti di aver fatto un campionato così, ma è stato inaspettato anche per noi”, ha esordito Foggia sulla stagione in Serie B del Benevento. “Sapevamo di avere una squadra forte ma vincere come abbiamo vinto battendo tutti i record è stato qualcosa di incredibile. Torniamo in una categoria certamente diversa dalla Serie B, ma siamo una società strutturata con figure importanti”.

E sul mercato e i grandi nomi accostati o già acquistati: “Aver preso Glik è una dimostrazione del progetto che abbiamo in testa. Bonaventura? Nell’ultimo periodo ci sono stati accostati tanti nomi importanti, questo fa piacere ma non deve farci perdere la dimensione. Il nostro obiettivo è combattere fino all’ultimo per portare a casa la salvezza e chi verrà da noi deve avere tanta fame e voglia di costruire con la società un percorso lungo. Per il Benevento dopo la retrocessione c’è stato un rinascere e grande merito va dato al presidente. Nella rosa abbiamo tanti giocatori che hanno già esperienza di Serie A e accanto a loro vogliamo inserirne altri che ci aiutino ad avere meno patemi per la salvezza. Gervinho? Lui è un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c’è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma”, ha concluso Foggia.

