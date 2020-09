Benevento, Inzaghi: “La salvezza come il nostro scudetto. Ionita straordinario, Glik…”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato del mercato delle streghe ai microfoni di Ottochannel.

LE PAROLE DI INZAGHI

Sul mercato: “Sono contento dell’arrivo di Glik, un giocatore forte che sta recuperando in fretta da alcuni problemi fisici. Ionità è un giocatore già pronto, calciatore straordinario. Sono contento anche di Foulon, una piacevole sorpresa che ci regalerà soddisfazioni”.

Sulla salvezza: “Dovrà essere il nostro scudetto, proveremo a raggiungerla in tutti i modi. La dirigenza sta lavorando benissimo, facendo dei colpi che sembravano solo dei sogni per noi. La A merita un nuovo approccio”. Queste le parole del mister del Bevento, riportate da calcionews24.com