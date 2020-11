Benevento, la proposta di Letizia: “Dopo morte Maradona il numero 10 va cancellato dal calcio”

Un gol che sa tanto di segno del destino. Quello di Gaetano Letizia, napoletano doc, non può che essere un segnale chiaro nei confronti di Diego Armando Maradona. Il difensore del Benevento, non certo solito a marcature, è andato a segno nella sfida casalinga contro la Juventus, poi terminata 1-1. Una rete con chiara dedica al Pibe de Oro, scomparso mercoledì scorso e che è stata anche accompagnata da una incredibile proposta.

Letizia: “La numero 10 di Maradona andrebbe cancellata”

“Questo gol è per Diego Armando Maradona”, ha detto Letizia ai microfoni di Sky Sport. “Dopo di lui non esistono più numeri 10. Non sono nessuno per poter decidere, ma penso che questo numero andrebbe cancellato dalla storia del calcio”. Una proposta che chissà se potrà avere seguito.

Poi, il difensore ha proseguito raccontando la sua gioia per il gol e per il pari ottenuto: “Il gol è una gioia incredibile, soprattutto per tutta la squadra e i sacrifici che facciamo durante la settimana. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo restare concentrati”.