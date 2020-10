Benevento-Napoli, sfida tra i due Insigne. Parla il fratello maggiore: “Fiero di loro ma sono più forte io…”

Simpatica intervista rilasciata da Antonio Insigne, il più grandi dei quattro fratelli, tutti calciatori, in vista della “sfida in famiglia” di campionato. Parlando al Mattino a margine della gara di Serie A tra il Benevento di Roberto e il Napoli di Lorenzo. il fratello maggiore ha commentato in modo anche ironico questa speciale giornata.

Benevento-Napoli: la sfida tra gli Insigne

“Ho tre anni più di Lorenzo e sei più di Roberto ed entrambi hanno iniziato ad avvicinarsi al calcio guardando me. Lorenzo, poi, veniva sempre a vedere le mie partite”, ha raccontato Antonio. “Io gioco nei dilettanti mentre loro due hanno deciamente preso un’altra strada. Ma per me è un onore avere due fratelli così, in Serie A. Stanno facendo delle carriere così belle. Non succede in tutte le famiglie di avere due figli o due fratelli che arrivano a giocare in serie A. Sono fiero di loro e del loro percorso così brillante”. Ma poi anche una battuta: “Ma chi è più forte tra tutti? Beh, ovviamente io. Glielo dico sempre (ride ndr)”.