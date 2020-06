Benevento, Vigorito ammette: “Llorente è un sogno, ma…”

Con la promozione in Serie A ormai a un passo in casa Benevento si infittiscono le voci di mercato. L’obiettivo della società è quello di costruire una rosa competitiva che possa consolidarsi nel massimo campionato, per poi puntare in alto nelle prossime stagioni.

Almeno un acquisto a effetto verrà effettuato in attacco e tra i nomi seguiti c’è quello di Fernando Llorente.

Lo spagnolo potrebbe lasciare il Napoli, almeno con la formula del prestito, ma c’è l’ostacolo rappresentato dall’elevato ingaggio e dal fatto che in Spagna non mancano i club pronti a rilevare il cartellino dell’ex juventino a titolo definitivo.

“Credo che resterà a Napoli…”

Dell’argomento ha parlato il presidente del Benevento Oreste Vigorito durante la trasmissione “Ottogol” in onda su Ottochannel, svelando il retroscena del colloquio con il collega Aurelio De Laurentiis: “De Laurentiis è presidente di una grande società, conosce il calcio meglio di me quindi credo che Llorente resterà con lui. L’ho chiamato in occasione del suo compleanno, chiedendogli anche informazioni sul giocatore perché andrà in scadenza, ma mi ha risposto che non era in grado di darmi una risposta al momento perché Giuntoli doveva ancora incontrare il procuratore del ragazzo”.

Vigorito punta comunque a creare un canale privilegiato con il Napoli: “Ci siamo detti che ci piacerebbe trovare delle sinergie, come accaduto lo scorso anno con Insigne. Ci ritroveremo a breve per farci una chiacchierata, ma adesso pensiamo a vincere il campionato anche perché il mercato non si può fare al momento”.