Benfica-Dinamo Kiev, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per il ritorno dei playoff di Champions League.

Redazione ITASportPress

Scendono in campo questa sera Benfica-Dinamo Kiev per il ritorno del playoff di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la gara d'andata che aveva visto i portoghesi imporsi per 2-0, ecco il match decisivo che potrebbe regalare un posto alle Aquile nella Coppa dalle grandi orecchie. Si gioca alle 21 di martedì 23 agosto 2022.

Benfica-Dinamo Kiev, le ultime

Benfica riposato visto il rinvio della gara di campionato in Patria e con la possibilità di affrontare al meglio questa gara da non fallire. Ospiti che, nonostante l'esperienza di Lucescu in panchina, sono chiamati al difficilissimo, se non impossibile compito, di ribaltare l'esito della gara d'andata.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Benfica-Dinamo Kiev è in programma, come anticipato, questa sera martedì 23 agosto 2022 alle 21:00. La gara valida per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il match potrà essere visto in live anche su Sky che garantirà la diretta del match al canale Sky Sport Hd (canale 252). La stessa trasmissione sarà ovviamente disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Luis, Fernandez; Mario, Silva, Neres; Ramos.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Shaparenko, Andriyevskiy, Shepeliev; Buyalskyi, Tsygankov, Besedin.