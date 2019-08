Benitez: “Ecco chi sono i migliori giocatori che ho allenato…”

Una lunga carriera in giro per tutto il mondo, per Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, dopo l’addio al Newcastle, ha deciso di sposare il progetto dei cinesi del Dalian Yifang, provando così l’esperienza asiatica dopo le avventure con Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli e Real Madrid. Un girovagare che lo ha portato ad allenare centinaia di calciatori, tra i quali l’allenatore, come riporta AS, ha individuato i tre migliori.

MIGLIORI – “E’ molto difficile scegliere i migliori, ma se parliamo del mio periodo trascorso in Inghilterra credo di poter dire Fernando Torres, Xabi Alonso e Javier Mascherano. Sono calciatori che hanno giocato ai massimi livelli”.