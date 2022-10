Benitez rilancia: “Mi piacerebbe allenare in Bundesliga”

Il mister ha parlato al Kicker di un eventuale futuro in Bundesliga lasciando aperta la porta e spiegando come sia affascinato dalla realtà tedesca: "Non ho mai lavorato in Germania, ma mi piacciono i tedeschi, la loro mentalità e professionalità", ha detto l'allenatore. "Mi piace la Bundesliga, i suoi stadi e la gestione finanziaria dei club".