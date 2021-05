Bennacer, niente Nazionale: “Mi sono operato al piede”

Il centrocampista del Milan aggiorna tutti sulle sue condizioni

Niente convocazione con l' Algeria per Ismael Bennacer , centrocampista del Milan che in questa stagione, quando è stato chiamato in causa, è sempre stato tra i migliori nonostante qualche problema fisico di troppo. Un'annata comunque positiva la sua che ha visto anche il premio finale della qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo un digiuno durato sette anni.

Il centrocampista ex Empoli, però, ha dovuto subito mettere da parte la gioia col club per una brutta notizia che riguarda la sua Nazionale. Infatti, Bennacer non figura tra i convocati del commissario tecnico Belmadi per le tre amichevoli contro Mauritania, Mali e Tunisia, in programma rispettivamente il 3, 6 e 11 giugno. A spiegare il motivo del forfait è stato lo stesso giocatore con un tweet. "Non potrò far parte della squadra a causa di un intervento che ho subìto al piede dopo l'ultima gara di campionato. Forza a voi per queste tre partite. Ci vediamo ad agosto per la nuova stagione", le parole del calciatore.