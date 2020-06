Bentancur, la Juventus elimina la clausola Boca: cosa accade ora

Rodrigo Bentancur si è preso la Juventus. Il centrocampista dell’Uruguay si è confermato anche al ritorno in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus tra i migliori della Vecchia Signora. Nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan ha scavalcato nelle gerarchie Pjanic conquistandosi tutti i complimenti del caso.

Un motivo in più per confermarlo per il futuro e, dopo il rinnovo dello scorso anno fino al 2024, ecco un’altra mossa da parte della società a dimostrazione del valore del calciatore. Come riporta calciomercato.com, infatti, la Juventus ha deciso di premiare Bentancur togliendo di fatto la clausola Boca Juniors ovvero quell’accordo siglato col la società argentina che avrebbe garantito agli Xeneizes di guadagnare addirittura il 50% di una futura vendita. Paratici avrebbe trovato una formula migliore, almeno per la Juventus, ovvero offrire due milioni l’anno per otto anni al Boca Juniors e gradualmente diminuire quella percentuale sulla futura rivendita fino all’estinzione di essa. Una soluzione che fa capire l’importanza del centrocampista per i colori bianconeri.