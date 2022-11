Bentancur: “L’ultima Juventus aveva perso la fame. Con Conte al Tottenham…”

Parla il centrocampista.

Redazione ITASportPress

Intervista a Tuttosport per il centrocampista del Tottenham ed ex Juventus, Rodrigo Bentancur che ha parlato della sua stagione in Premier League, elogiando il tecnico Antonio Conte ma anche della sua vecchia squadra sottolineando alcuni aspetti interni.

"A Conte dico grazie. Mi ha regalato un ruolo fondamentale". L'uruguaiano, che ha parlato di "famiglia Juventus", parole riprese anche in prima pagina dal quotidiani, ha detto la sua anche sulle ultime annate in bianconero: "Credo che i primi tre anni, parlando personalmente, siano stati di crescita, di miglioramento gara dopo gara. Gli ultimi due, invece, non sono stati soddisfacenti. Penso che quella Juve avesse perso un po’ di fame, di rabbia".

Un ulteriore passaggio anche sull'attualità con Conte in casa Spurs: "Mi ha cambiato. Qui si va al massimo. Kane e Son dal vivo fanno paura. Champions? La sfida (agli ottavi ndr) col Milan si deciderà in mezzo", il commento di Bentancur sui temi dell'attualità calcistica del suo club e non solo.