Bentancur: “Sorpreso da Cristiano Ronaldo. Quando lo incontrai la prima volta mi disse…”

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni de la Stampa. L’uruguaiano ha raccontato la sua esperienza in bianconero, dal suo arrivo ad oggi. Non solo. Il classe 1997 ha parlato anche del primissimo incontro con Cristiano Ronaldo che avenne prima del suo trasferimento a Torino.

Bentancur: l’arrivo alla Juventus e Cristiano Ronaldo

“Sapevo che sarei andato a Torino da dicembre, me l’aveva detto il mio procuratore”, ha raccontato Bentancur sul suo approdo nel 2017 in bianconero. “Sei mesi dopo ero a Torino, mi sembrava incredibile. Fin da subito ho avuto la sensazione di entrare in una grande squadra, ho respirato la mentalità del club. Allegri mi ha dato fiducia, Sarri ora conta su di me: è orgoglio e responsabilità, penso solo a lavorare. Devo migliorare ancora molto”. E sul primo incontro con Cristiano Ronaldo: “L’ho incontrato al Mondiale, in Russia. L’ho salutato e mi ha detto ‘ciao Rodrigo’, non so come conoscesse il mio nome. Sono rimasto sorpreso. Poche settimane dopo eravamo compagni alla Juve: ha una voglia di vincere incredibile”.

Ripresa Serie A

Sulla ripartenza della stagione, dalla Coppa Italia al campionato: “Non sarà facile giocare senza tifosi, si farà sentire anche il caldo. Noi ci stiamo allenando duramente, saremo pronti. La Juve vuole vincere sempre e la Coppa Italia è il primo traguardo: ci teniamo tantissimo”. E sui suoi modelli: “In Uruguay avevo Forlan come modello, un attaccante. Studiavo però Lampard, Gerrard e Busquets”, ha concluso Bentancur.