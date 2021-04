Benzema, 2 milioni di buoni motivi per… vincere il Pallone d’Oro

Karim Benzema è l’autentico trascinatore del Real Madrid in questa stagione. A suon di gol e prestazioni sontuose, l’attaccante francese sta tenendo a galla i blancos in Liga e in Champions League. Ecco perché, in prospettiva Pallone d’Oro 2021 c’è chi sottolinea come il centravanti potrebbe veramente avvicinarsi alla vittoria dell’ambito trofeo.

Un premio per il quale lo stesso classe 1987 avrebbe un’altra “ricca” motivazione in più per combattere.

Benzema, il Pallone d’Oro vale… 2 milioni

Secondo Defensa Central, il Real Madrid avrebbe intenzione di dare 2 milioni di euro all’attaccante francese se riuscirà ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro 2021. Sarebbe questa l’indiscrezione del media iberico che parla di una clausola già concordata secondo la quale Benzema riceverebbe appunto questo bonus in caso di trionfo nella corsa all’ambito premio.

Ma c’è di più. Il club blancos avrebbe già calcolato questi 2 milioni di uscite nel bilancio considerando molto probabile che il francese possa davvero aggiudicarsi il premio che lo scorso anno non era stato assegnato a causa della pandemia. Una possibilità in più per vedere Benzema vincere il Pallone d’Oro 2021 sarebbe quella di trionfare in almeno una delle due competizioni rimaste a disposizione del club, ovvero Liga o Champions League. In quel caso, il bomber sarebbe un serissimo candidato al successo…