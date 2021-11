Benzema, arriva sentenza caso Valbuena: colpevole ma evita carcere

Arrivata la decisione del tribunale sul caso sex tape

Si chiude la vicenda legata all'attaccante del Real Madrid e della Francia Karim Benzema a proposito del ricatto all'ex compagno Valbuena a proposito del "sex tape". Il centravanti, come riportano i media francesi e spagnoli tra cui Marca e L'Equipe, è stato ritenuto colpevole di complicità ed è stato condannato ad un anno di carcere (pena sospesa) e al pagamento di una multa.

La Corte di Versailles ha dunque messo la parola fine sulla vicenda che si stava portando avanti ormai da oltre 5 anni. Al giocatore, come detto, è stata imputata l'accusa di complicità in ricatto e, ritenuto colpevole, è stato punito con 10 mesi di detenzione - pena sospesa - e il pagamento di una multa da 75000 euro.

Questa decisione non dovrebbe influire sull'aspetto sportivo del calciatore che resterà impegnato con il Real Madrid e soprattutto con la Francia dove era stato "reintegrato" nei mesi scorsi in occasione dell'Europeo. Per Benzema, dunque, la possibilità di voltare pagina e di mettersi alle spalle questa brutta vicenda.