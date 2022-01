Benzema batte Mbappé: eletto miglior giocatore francese del 2021 da France Football

Importante riconoscimento per il bomber del Real Madrid e della Francia

Karim Benzema è stato votato come miglior giocatore francese del 2021 da France Football. Il centravanti del Real Madrid è stato protagonista di una grande stagione che lo ha visto segnare 47 volte (30 ne LaLiga, 7 in Champions League e un gol in Supercoppa di Spagna).