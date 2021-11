Benzema condannato per caso Valbuena, il legale: “Ingiusto. Faremo ricorso”

Ancora novità sul caso Benzema-Valbuena

Continua a far discutere il caso sex-tape legato a Karim Benzema e Mathieu Valbuena . Nelle scorse ore è arrivata la sentenza riguardo al bomber francese del Real Madrid condannato ad un anno di carcere (pena sospesa) e una multa di 75.000 euro. Una decisione, quella della giustizia ordinaria, che non è piaciuta all'avvocato del centravanti che ha subito parlato di ricorso.

Intercettato dai media francesi, infatti, l'avvocato dell'ex Lione, Sylvain Cormier, ha già annunciato novità: "Questo verdetto ci fa rabbia, perché non ha senso. Prima di tutto la corte ha sostenuto che Benzema non fosse consapevole di ciò che è successo. Alla fine però dicono che non è possibile che non sapesse nulla. Non ci sono prove per dirlo ed è una condanna dura, ingiusta e senza prova. Siamo scioccati da questa sentenza e faremo appello, Benzema sarà dichiarato innocente".