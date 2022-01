Benzema escluso dall’11 dell’anno per la FIFA, l’agente: “Irrispettoso”

L'agente del centravanti francese sbotta sui social

Nella giornata di ieri la FIFA ha eletto i migliori calciatori del 2021 schierando anche l'undici ideale dalla porta all'attacco. Proprio questa formazione di super campioni ha fatto molto parlare in quanto in attacco, dove sono stati messi addirittura quattro giocatori offensivi, non risulta presente Karim Benzema .

Il francese, assoluto trascinatore del Real Madrid, è stato escluso dando spazio a Lewandowski - vincitore del FIFA The Best come migliore in assoluto - Messi, Haaland e Cristiano Ronaldo. Una decisione che non è piaciuta al suo agente Karim Djaziri che su Twitter non ha fatto giri di parole commentando l'operato della FIFA.