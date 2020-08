Benzema fa sognare i tifosi… della Juventus: sui social spunta un pallone speciale

Karim Benzema è pronto a tornare a lavoro dopo qualche settimana di vacanza. Lo stesso attaccante del Real Madrid lo ha comunicato con un messaggio social su Instagram accompagnato da un video. Peccato che, nelle immagini del filmato, non è sfuggito un particolare che ha fatto impazzire i tifosi… della Juventus.

Benzema si allena col pallone della Juventus

Probabilmente solo una coincidenza dovuta allo sponsor, ma nelle scorse ore Benzema ha letteralmente fatto impazzire i tifosi della Juventus. Nel filmato condiviso sui social, il centravanti si mostra in alcune fasi del suo allenamento. Pesi, salti e pallone. Una sfera… targata Juventus. Impossibile non notare lo stemma del club bianconero. In poco tempo le immagini hanno fatto il giro del web facendo ipotizzare ad un indizio social.

Benzema è stato per anni la spalla perfetta di Cristiano Ronaldo al Real Madrid e chissà che questo non possa continuare ad accadere anche alla Juventus…