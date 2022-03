Benzema, fenomeno alla guida: su una McLaren a… 270 km/h

L'attaccante protagonista di una trasmissione televisiva

Karim Benzema , un fenomeno in campo tra Real Madrid e Francia , ma anche alla guida . Vedere per credere quanto fatto dal centravanti Blancos a bordo di una McLaren 765 Spider. In occasione di una nota trasmissione televisiva che si occupa di motori, Turbo, il giocatore è stato invitato a provare l'incredibile velocità della vettura sul circuito di Jarama.

Prendendo ogni precauzione del caso in termini di sicurezza, Benzema si è messo al volante dell'auto ed è stato in grado di portarla alla velocità di 270 km/h. Sotto la supervisione di due specialisti di motori come Dominique Chapate e Safet Rastoder, "padroni" del programma tv, l'attaccante si è davvero sbizzarrito sfoderando una classe importante anche sulle auto. "Basta vedere la sua faccia quando ha deciso di mettere in mostra i 765 cv della McLaren. Una faccia da canaglia che si è trasforma in una frazione di secondo. Un cambio di sguardo che ci ha fatto percepire la stessa concentrazione di quando sta per segnare un gol", ha detto Rastoder. E ancora: "Posso dire che Benzema a bordo della McLaren 765 LT è andato veloce, molto veloce... a 270 km/h", le parole riportate da Marca.