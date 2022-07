Benzema il miglior giocatore dell’anno per Marca: Leao primo della Serie A

Il primo dei calciatori che militano in Serie A, invece, è il milanista Rafael Leao, posizionatosi in 15esima posizione. In top 50, invece, sono presenti Vlahovic (27°), Theo Hernandez (29°), Lautaro Martinez (37°), Maignan, Tomori, Tonali e Perisic, che occupano rispettivamente la 42esima, 46esima, 47esima e 49esima posizione. Ricordiamo che Perisic, ora, non fa più parte della Serie A avendo lasciato l'Inter per il Tottenham.