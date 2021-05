Benzema mania: dopo convocazione per Francia, eletto miglior giocatore in Europa

Riconoscimento importante per l'attaccante del Real Madrid

Avrebbe sicuramente sperato in un finale di Liga diverso Karim Benzema che si è dovuto arrendere alla classifica del campionato nonostante il successo contro il Villarreal. I blancos hanno fatto il loro dovere battendo il sottomarino giallo ma anche l'Atletico Madrid ha trovato i tre punti andando a vincere il titolo in Spagna nel match contro il Valladolid.

Per il centravanti madrileno, però, è arrivata comunque una "consolazione". Infatti, la rivista francese Onze Mundial, lo ha premiato come giocatore della stagione 2020-21. Karim Benzema è stato eletto il miglior giocatore d'Europa dell'annata appena trascorsa.

Una settimana speciale per il bomber blancos che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il ritorno in nazionale con la convocazione per l'Europeo di quest'estate. I numeri di Karim The Dream sono di tutto rispetto con 29 gol in 44 presenze. Senza dubbio il miglior giocatore del Real Madrid e, a quanto pare, anche di tutta Europa...