Benzema: “Pallone d’Oro? Ci penserò in vacanza ma so come poterlo vincere”

Karim Benzema ha le idee chiare sul suo futuro e soprattutto sulla potenziale vittoria del Pallone d'Oro 2022. Intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei primi Unfp, il bomber del Real Madrid ha parlato della sua forte candidatura come vincitore dell'ambito trofeo sottolineando come, sebbene non ne sia ossessionato, sappia come potersi avvicinare al traguardo.

COME VINCERE - "Certo che penso al Pallone d'Oro, queste sono cose importanti per i giocatori. Personalmente è un sogno, lo dico da tempo", ha detto Benzema. "Come poterlo vincere? Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Ed è lo stesso ogni volta. Mi avvicino un po' ogni volta. L'anno scorso sono arrivato 4°, non ero lontano. Quest'anno sono salito un po' di più, ho vinto trofei con la squadra. Quindi tocca a me continuare a fare bene. Se ci penso? Ci sarà tempo per farlo, magari durante le vacanze. Se sono diventato l'attaccante che sognavo di essere? Penso di si. Prima parlavamo di statistiche. Io, ho sempre combattutto per dire che queste non sono tutti. Bisogna portare anche dei benefici alla squadra".