Benzema Pallone d’Oro, il retroscena: Cristiano Ronaldo non si è congratulato

Non sarebbe ancora arrivato un messaggio di complimenti per Karim Benzema dopo la vittoria del Pallone d'Oro da parte dell'ex compagno Cristiano Ronaldo.

Redazione ITASportPress

Ha vinto il Pallone d'Oro 2022 come da pronostico. Non poteva essere altrimenti vista l'incredibile stagione portata a termine. Parliamo chiaramente di KarimBenzema, bomber del Real Madrid e della Nazionale francese. L'attaccante ha convinto davvero tutto ottenendo in pratica un pieno consenso nella votazione.

Tanti i complimenti che gli sono arrivati anche dai diretti avversari come Lewandoski e Mané. Ma c'è anche chi, forse per mancanza di tempo, non si è ancora "fatto sentire"...

Nel corso di un'intervista concessa a Telefoot, infatti, Benzema ha dichiarato che ancora non ha ricevuto le congratualazione dal suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vincitore per cinque volte del prestigioso trofeo.

"Se ho ricevuto un messaggio da Cristiano Ronaldo dopo la vittoria del Pallone d'Oro? No, non ancora", ha detto il francese. Incalzato dal giornalista: "Ma questo non è bello!". Il bomber ha risposto: "Tranquillo".

Insomma, per Benzema non ci sono problemi e siamo sicuri che molto presto anche CR7 manderà all'ex compagno ai tempi del Real Madrid almeno una parola per complimentarsi con lui del grande traguardo raggiunto.