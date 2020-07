Benzema: “Penso sempre al Pallone d’Oro. I 5 migliori dribblatori? Mi fermo a uno: Neymar…”

Una Liga appena conquistata e una Champions League ancora da sudare. Karim Benzema è reduce da una stagione in Spagna davvero positiva che, come detto, ancora deve essere completata con la sfida di Coppa contro il Manchester City. L’attaccante del Real Madrid ha risposto alle domande dei fan attraverso il suo canale ufficiale su Youtube raccontando le sue preferenze soprattutto in tema calcistico…

Benzema: “Penso al Pallone d’Oro ma non mi ‘rompo’ la testa”

Il bomber ha risposto a diverse domande dei fan, le più importanti verso la fine del filmato condiviso sui social. “Se penso al Pallone d’Oro? Certamente. Fin da piccolo l’ho sempre sognato. Credo che per un giocatore professionista sia normale pensarci. Però devo dire che non mi rompo la testa. Nel senso che ci penso ma non è un pensiero fisso che mi rovina la giornata e mi impedisce di dormire la notte” E ancora: “I primi cinque dribblatori secondo me? Beh, ne basta uno: Neymar. Mi fermo qui”. E poi ancora: “Con quali giocatori mi sarebbe piaciuto giocare? Sicuramente con Ronaldo, il Fenomeno, e Zidane…”, ha concluso Benzema che ha eletto la Spagna come miglior torneo d’Europa e Sergio Ramos e Varane come miglior difensori contro cui abbia mai giocato.

