Benzema preoccupa la Francia: rischia di saltare l’esordio al Mondiale

Francia e Deschamps in ansia in vista dell'esordio al Mondiale in Qatar del 22 novembre. A preoccupare sono le condizioni di Karim Benzema . Il Pallone d'Oro 2022 è alle prese con degli acciacchi fisici che lo stanno perseguitando da diverse settimane e che non gli hanno permesso neppure di disputare le ultime gare con il Real Madrid.

Ecco perché, come riportato da Get French Football News, la formazione transalpina teme di non poter contare su di lui per la prima gara del girone del Mondiale. Benzema non si è allenato con la squadra nell'ultima sessione e probabilmente proseguirà le terapie in solitaria come fatto in queste ore. Se non dovesse riuscire a rientrare col gruppo questa settimana, il suo forfait al debutto sarà certo. Giroud, in tal senso, sarebbe il prescelto per prenderne il posto in campo.