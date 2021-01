Benzema può tornare in Nazionale: la Federcalcio francese pronta “ad obbligare” Deschamps a convocarlo

Karim Benzema di nuovo protagonista con la maglia della Francia. L’ipotesi di rivedere l’attaccante vestire la casacca della Nazionale non più così improbabile. La conferma sarebbe arrivata da Michel Mouline, candidato alla presidenza della FFF, la Federcalcio francese.

Benzema: ritorno possibile con la Francia

Ad aprire le porte al ritorno di Benzema in Nazionale, come detto, è stato Michel Moulin che parlando a Le Figaro e a AFP ha detto: “Karim Benzema è un grande attaccante e Didier Deschamps è un impiegato della FFF. Se dall’alto gli viene detto di far giocare Benzema, lui deve far giocare Benzema“. E ancora: “Ovviamente è il commissario tecnico che fa le convocazioni, ma quando parliamo di gestione è compito del presidente far riunire il signor Deschamps ed il signor Benzema e far fare loro la pace. Non possiamo privarci di un ragazzo che è forse il miglior attaccante mai avuto in Francia. Il presidente della Federazione deve essere coinvolto in vicende di questo tipo e dire la sua per il bene di tutti”.

Benzema era stato escluso dalla formazione transalpina a seguito della vicenda del ricatto di Valbuena, per la quale si era sempre professato innocente. Questa situazione gli ha tra l’altro impedito di prendere parte a Euro 2016 e ai Mondiali del 2018.