Benzema, record con la Francia: supera Trezeguet tra i marcatori all time

Doppietta per il centravanti dei Galletti contro il Kazakistan

Goleada della Francia contro il Kazakistan. Ben 8 le reti rifilate dalla formazione campione del mondo in carica. E se i quattro gol personali di Mbappé si sono presi la scena, altrettanto ha fatto Karim Benzema con la sua doppietta da record. Ebbene sì, perché il centravanti del Real Madrid, grazie alle due marcature, entra di diritto nella storia dei bomber all time della Francia .

Come riporta Opta, Benzema ha superato addirittura David Trezeguet tra i bomber più prolifici della Nazionale. L'ex Juventus, fermo a quota 34,è stato superato dal bomber blancos arrivato a 34 e poi 35 segnature. Nel post partita, lo stesso Benzema ha voluto commentare questo prestigioso traguardo: "Sapevamo che l'avversario era più debole, dovevamo farci strada, non abbiamo preso gol, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo dimostrato di essere combattivi e che siamo un tridente d'attacco decisivo. Per me è speciale, mi fa un grande piacere poter giocare un Mondiale. Sono molto orgoglioso di aver superato Trezeguet, è una leggenda, ma la cosa più importante è la vittoria", le parole riportate dai media francesi.