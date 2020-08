Benzema, tra la boxe e il futuro: “Pronto per un incontro. Allenare il Real Madrid? Perché no…”

Karim Benzema ha dato appuntamento ad alcune celebrità dello sport e non per rispondere ad alcune domande nel consueto appuntamento per il suo canale Youtube. L’attaccante del Real Madrid ha avuto modo di raccontatore un po’ i suoi hobby e le sue aspettative per il futuro.

Benzema: “Allenare il Real Madrid? Perché no…”

“Per quanto tempo giocherò? Non lo so ma faccio di tutto per tenermi in forma sapendo che comunque non sono all’inizio della mia carriera”, ha affermato Benzema che poi ha risposto ad altre domande da personaggi come James Rodriguez, Theo Hernandez ma anche Fouad Ezbiri campione del mondo di kick boxing. “Se farei un match di boxe? Certamente, mi piace molto allenarmi e provare. Se mi prepari tu poi sì”, ha commentato il centravanti. “Se mi piace più fare gol o fare assist? Se devo rispondere dico gol, ma se sono certo che un mio compagno è messo meglio e può segnare faccio molto volentieri l’assist”.

Infine in ottica Real Madrid: “Perché non tiro i rigori? Voglio essere chiaro, ovviamente so tirarli ma anche Sergio Ramos è molto bravo ed è evidente. Quindi a me va bene così e dimostro che un attaccante può fare gol anche senza essere il tiratore dei penalty”. E pensando al futuro: “Se ho mai pensato di allenare il Real Madrid? E perché no?”, ha concluso Benzema.

