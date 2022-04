Benzema: “Vorrei giocare con Mbappé nel club. Faremmo il doppio dei gol”

L'attaccante del Real Madrid sogna di giocare col connazionale anche nel club

Benzema non ha fatto giri di parole per spiegare il suo desiderio di giocare con l'enfant prodige anche nel club e non solo per la formazione transalpina: "Con Mbappé andiamo d’accordo perché sappiamo cosa farà l’altro. Ad esempio, a entrambi piace andare verso sinistra ma non lo facciamo mai tutti e due contemporaneamente: se uno lo fa, l’altro taglia al centro o attacca la profondità. Mi piace giocare con lui in Nazionale e mi piacerebbe farlo anche nel club, penso che faremmo il doppio dei gol. O forse anche il triplo!".