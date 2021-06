Beppe Sala contro gli Azzurri per il Black Lives Matter: “Gestione ridicola”

Il sindaco di Milano ha dato un suo giudizio su come è stata affrontata la questione per la campagna anti-razzismo

Beppe Sala attacca l'Italia sul tema della protesta anti-razzismo. In un post su Facebook, il sindaco di Milano ha criticato in modo molto duro il comportamento degli Azzurri e della Figc: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo".

Questo l'intero messaggio: "In moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione sui fatti di Piazza Sant'Eustorgio. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità. Così ho fatto, chiamando immediatamente il Prefetto e ascoltando la versione delle Forze dell’Ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo. Oggi il pezzo di Giulio Bonotti su Repubblica, racconta che l’accaduto di qualche giorno fa non è stato così lineare. Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. Finché sarò Sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità. (P.S. Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo)".