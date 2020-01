Berbatov: “Bale, troppi infortuni: dovrebbe aver imparato a conoscere il suo corpo… Tevez allo United? Perché no…”

Una lunga carriera alla quale ha posto termine nello scorso settembre, quella che ha alle spalle Dimitar Berbatov. L’ex attaccante bulgaro, in queste ore, ha parlato a Betfair, toccando numerosi temi.

BALE – “Personalmente giocatori come lui vorrei sempre vederli in campo, ma nel corso della sua carriera ha avuto molti infortuni. Com’è possibile che non sia ancora riuscito a risolvere questa situazione? Un giocatore deve conoscere il proprio corpo, capendo se deve allenarsi in modo diverso. Così tanti infortuni ricorrenti indicano che qualcosa non va. Sicuramente sarà frustrante per lo stesso Bale, perché ogni calciatore vorrebbe sempre giocare. Io adoro Gareth, voglio vederlo in forma e in salute. Sarei felice se restasse al Real, ma se volesse andare via mi piacerebbe vederlo tornare al Tottenham oppure andare al Manchester United”.

CAVANI – “Edinson al Barcellona? Avrebbero Suarez, Messi, Griezmann, Dembelé, Fati e lui, sarebbe un problema: chi giocherebbe? Sarebbe un problema delicato, bisognerebbe saperli gestire. L’unico che deve stare sempre in campo anche con una gamba sola è Messi”.

MANCHESTER UNITED – “Penso ancora che Solskjaer sia l’uomo giusto per porre fine al declino dei Red Devils, ma hanno bisogno di fare acquisti. Un ritorno di Tevez? Perché no, forse lo United ha bisogno di uno come lui, che si faccia sentire da tutta la squadra”.