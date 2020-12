Berbatov racconta Cristiano Ronaldo: “Ogni allenamento una guerra. Non beveva neppure a Natale…”

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Marca anche di Cristiano Ronaldo avuto come compagno di squadra ai tempi in maglia Red Devils. Come se servisse a confermare la professionalità del portoghese, l’ex centravanti bulgaro ha raccontato alcuni curiosi retroscena vissuti con CR7.

Berbatov: “Cristiano Ronaldo era deciso a diventare il migliore”

“Allenarsi con Cristiano era come una guerra, non pensava ad altro che a vincere, anche solo nelle esercitazioni o partitella che organizzavamo in campo”, ha detto Berbatov sottolineando la forza mentale del portoghese. “Non era un fatto negativo, assolutamente. Cristiano era un bravo ragazzo che aumentava il livello di competitività dell’intera squadra. Allo stesso tempo era divertente e gentile”.

Poi una curiosità sulla rigida mentalità dell’asso ora alla Juventus: “Era molto professionale, anche in occasione delle feste di Natale. Non l’ho mai visto bere, nemmeno in quei giorni. Si prendeva molta cura di sé. Arrivavi ad allenarti e stava già in palestra, poi si fermava a fare lavoro extra calciando in porta. Finiva e andava a nuotare per poi tornare in palestra. Era deciso a diventare il migliore”.