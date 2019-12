Berbatov: “Tottenham club ideale per Bale. Mi sarebbe piaciuto giocare con Messi”

L’ex attaccante di Tottenham e Manchester United – fra le altre – Dimitar Berbatov, ambasciatore Betfair, ha parlato in una lunga intervista di diverse tematiche.

Su Gareth Bale e un possibile ritorno in Inghilterra si è espresso in questo modo: “Se tornasse al Tottenham sarebbe vantaggioso sia per sé che per il club, è possibile che Mourinho voglia provare ad acquistarlo già nel mese di gennaio. Sono un grande ammiratore di Bale e le cose per lui al Real Madrid non stanno andando benissimo, quindi è normale che in questo momento pensi a quello che verrà. Credo proprio che il Tottenham sia il club ideale per Bale, conosce la filosofia del club ed è lì che ha potuto esprimersi ad alti livelli. Personalmente, sarei contento di rivederlo in maglia Spurs“.

Così invece su Leo Messi, fresco vincitore del sesto Pallone d’Oro: “Io non so se lo ha meritato più lui degli altri rivali al prestigioso premio, però posso dire che sta giocando ad altissimi livelli da tantissimo tempo. Mi sarebbe piaciuto giocare con Messi, ma penso che sia il pensiero di qualunque calciatore al mondo. Ho avuto però modo di stare nella stessa squadra con Cristiano Ronaldo, in ogni caso siamo stati tutti fortunati a vivere nell’epoca di questi due fuoriclasse”.